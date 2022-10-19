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Греция начала передачу БМП-1 Украине - Кулеба

Греция начала передачу БМП-1 Украине - Кулеба

Греция начала поставки бронированных машин пехоты для Украины, они усилят обороноспособность страны.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге после переговоров с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в Киеве.

"Не буду скрывать, особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине для того , чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в нашу армию и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны" , - отметил Кулеба.

Украинский министр поблагодарил Грецию за эту помощь и сообщил, что на переговорах поднял вопрос продолжения сотрудничества в этой сфере.

"Для нас сейчас главное – это укрепление противовоздушной и противоракетной обороны. Греция знает наш запрос и будет его прорабатывать", - добавил министр.

Напомним, Великобритания передаст Украине ближайшие недели ракеты для противовоздушной обороны AIM-120 AMRAAM для их использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, обещанными Украине США.