Греція розпочала передачу БМП-1 Україні - Кулеба

Греція розпочала постачання броньованих машин піхоти для України, вони посилять обороноздатність країни.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу після переговорів з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом в Києві.

"Не буду приховувати, особливо цінуємо озброєння, яке Греція передає Україні для, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже розпочалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність та обороноздатність нашої країни", - зазначив Кулеба.

Український міністр подякував Греції за цю допомогу та повідомив, що на переговорах порушив питання продовження співпраці у цій сфері.

"Для нас зараз головне – це зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони. Греція знає наш запит і буде його опрацьовувати", - додав міністр.

Нагадаємо, Велика Британія передасть Україні найближчими тижнями ракети для протиповітряної оборони AIM-120 AMRAAM для їх використання із системами протиповітряної оборони NASAMS, обіцяними Україні США.