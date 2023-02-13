"Именно тот человек, который должен руководить СБУ": Зеленский представил главу спецслужбы Малюка

Президент Владимир Зеленский официально представил Василия Малюка как руководителя СБУ коллективу спецслужбы, говорится в ее сообщении .

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По словам главы государства, генерал-майор Малюк – профессиональный боевой офицер, который должен руководить СБУ.

"Имею честь представить нового главу Службы безопасности Украины – боевого офицера, генерал-майора, профессионального человека. С начала полномасштабного вторжения Василий Малюк доказал, что является патриотом, профессиональным человеком – именно тем, кто должен руководить Службой безопасности нашего государства", – отметил Зеленский.

Он сказал, что поддерживает и Малюка лично, и в целом спецслужбу, которая сейчас динамично и фундаментально меняется, становится прочной и современной.

"Враг знает, что эти находящиеся здесь профессиональные люди не дадут ему никакого шанса. И поэтому очень вас боится", – убежден президент.

Также Зеленский отметил, что СБУ ведет активную борьбу с коллаборантами, так что должна быстро разобраться с этими вопросами.

Сам Малюк заверил, что весь личный состав СБУ осознает уровень ответственности и стоящих перед ней задач. Спецслужба меняет подходы к работе и работает системно: от проведения уникальных спецопераций до задержания коллаборантов и документирования военных преступлений РФ.

"Мы сегодня строим новую и современную модель Службы безопасности. Особый акцент делаем на контрразведке. Служба развивается в контрразведывательном направлении, однако не останавливаемся в борьбе с внутренним врагом", – подчеркнул Василий Малюк.

А коллективу СБУ Малюк напомнил, что "руководитель должен работать для Службы и для подчиненных, а не наоборот". Таким образом, по его мнению, руководители должны "своим примером показывать, как нужно работать".

Он заверил, что СБУ сделает все возможное и невозможное, чтобы ускорить Победу.

Напомним, 18 июля 2022 года Малюк был назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ. Именно с приходом Малюка в службе произошли существенные изменения: со спецслужбой связывают такие успешные спецоперации, как подрыв Крымского моста, атаку морских дронов на черноморский флот РФ в Севастопольской бухте, "самоликвидацию" многих коллаборантов на оккупированных территориях, обмен Медведчука на 200 украинских пленных героев и так далее.

7 февраля Верховная Рада приняла решение о назначении на должность главы СБУ Василия Малюка по представлению президента.