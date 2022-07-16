Из Святогорской лавры эвакуировали группу людей, в том числе родившегося в храме младенца

С территории Святогорской лавры в Донецкой области удалось эвакуировать мужчину, женщину и троих детей. Это семья, скрывавшаяся от постоянных артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов. Также смогла уехать пара пожилых людей.

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Об этом в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что самый молодой эвакуированный ребенок родился на территории Лавры за несколько дней до спасения. Операцию по эвакуации ГУР провело с участием народных депутатов Украины.

данный момент все спасенные люди находятся на подконтрольной Украине территории да получают необходимую медицинскую да психологическую помощь .

" Украина продолжает работать над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую Лавру. На ее территории находится до 600 мирных жителей, из которых более 50 детей, в том числе 4 младенца", - добавили в ГУР.

В то же время, около 100 монахов отказываются покидать территорию Лавры. Часть из них, из-за ранений, возраста и болезней, находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможным их эвакуацию. Именно для них организуется доставка гуманитарных грузов – еды, воды и медикаментов. Также пострадавшим будет предоставлена необходимая медицинская помощь.

Напомним, в начале июня территория Святогорской Лаврыподверглась артобстрелу со стороны российских оккупационных войск, в результате чего погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий и монахиня Варвара. Несколько священников получили тяжелые ранения.