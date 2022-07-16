Зі Святогірської лаври евакуювали групу людей, в тому числі народжене у храмі немовля

З території Святогірської лаври в Донецькій області вдалося евакуювати чоловіка, жінку та трьох дітей. Це родина, яка переховувалась від постійних артилерійських обстрілів з боку окупантів. Також змогла виїхати пара літніх людей.

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Про це в Facebook повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що наймолодша евакуйована дитина народилась на території Лаври за кілька днів до порятунку. Операцію з евакуації ГУР провело за участі народних депутатів України.

Наразі всі врятовані люди перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

"Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври. На її території перебуває до 600 мирних мешканців, з яких більше 50 діти, зокрема 4 немовлят", — додали в ГУР.

Водночас близько 100 ченців відмовляються залишати територію Лаври. Частина з них, через поранення, вік та хвороби, та знаходяться у важкому стані, що унеможливлює їхню евакуацію. Саме для них організовується доставка гуманітарних вантажів – їжі, води та медикаментів. Також постраждалим буде надано необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, на початку червня територія Святогірської Лаври піддалась артобстрілу з боку російських окупаційних військ, в результаті чого загинули архімандрит Галактіон, монах Аристоклій та монахиня Варвара. Кілька священників отримали важкі поранення.