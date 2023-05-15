Из-за нападения РФ на Украину - Молдова планирует выйти из межпарламентской ассамблеи СНГ

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросс объявил, что страна может выйти из межпарламентской ассамблеи СНГ. Об этом сообщило издание Newsmaker.

По словам главы парламента Молдовы, он намерен инициировать законную процедуру, которая позволит "сделать первый шаг для выхода из Содружества".

Игорь Гросу добавил, что обсудил уже инициативу с гражданами, парламентской фракцией партии "Действие и солидарность" (PAS), а также с президентом Майей Санду.

Мы готовы отделиться от источника зла, войны и бедности. За 30 лет мы доказали, что стремимся к процветанию и демократии и к лучшему будущему. СНГ – это организация, созданная Россией на руинах СССР, чтобы контролировать бывшие советские республики. Мы больше не можем оставаться за столом переговоров со страной-агрессором”, - объяснил свое решение спикер парламента Молдовы.

Игорь Гросу планирует сообщить об инициативе премьер-министру Дорину Речану и подготовить соответствующий законопроект.

Ведь, как считает глава парламента, после нападения России на Украину СНГ не может называться содружеством.

Содружество независимых государств, СНГ – это организация, в которую входят ряд постсоветских стран и которая была создана в 1991 году после распада СССР.

Напомним, парламент Молдовы на заседании 2 марта принял декларацию, осуждающую российскую агрессию против Украины .

В декларации отмечается, что с февраля 2014 года Россия ведет незаконную, ничем непровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины, переросшую 24 февраля 2022 года в полномасштабное вторжение.