Через напад РФ на Україну - Молдова планує вийти з міжпарламентської асамблеї СНД

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу оголосив, що країна може вийти з міжпарламентської асамблеї СНД. Про це повідомило видання Newsmaker.

За словами глави парламенту Молдови, він має намір ініціювати законну процедуру, яка дозволить “зробити перший крок для виходу із Співдружності”.

Ігор Гросу додав, що обговорив уже ініціативу з громадянами, парламентською фракцією партії “Дія та солідарність” (PAS), а також із президентом Маєю Санду.

“Ми готові відокремитися від джерела зла, війни та бідності. За 30 років ми довели, що прагнемо процвітання та демократії та кращого майбутнього. СНД - це організація, створена Росією на руїнах СРСР, щоб контролювати колишні радянські республіки. Ми більше не можемо залишатися за одним столом переговорів із країною- агресором”, - пояснив своє рішення спікер парламенту Молдови.

Ігор Гросу планує повідомити про ініціативу прем’єр-міністру Доріну Речану і підготувати відповідний законопроект.

Адже, як вважає очільник парламенту, після нападу Росії на Україну СНД не може називатися співдружністю.

Співдружність незалежним держав, СНД - це організація, до якої входять низка пострадянських країн, яка була створена в 1991 році після розпаду СРСР.

Нагадаємо, парламент Молдови на засіданні 2 березня ухвалив декларацію, яка засуджує російську агресію проти України.

У декларації наголошується, що з лютого 2014 року Росія веде незаконну, нічим неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України, яка 24 лютого 2022 року переросла у повномасштабне вторгнення.