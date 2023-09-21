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Израильский девелопер Mirland уходит из России
Компания Mirland Development, основанная израильской Fishman Group, планирует передачу последней части своих российских активов сторонней компании. Речь идет об объектах коммерческой недвижимости в Москве, Петербурге и торгово-развлекательном центре в Ярославле.
Об этом пишет русский " Коммерсант ".
Согласно сообщению, общая стоимость активов компании составляет 5–6 млрд. руб.
По данным газеты, офисные здания девелопера уже начал консолидировать Сбербанк, а земли в Петербурге – группа Аквилон, однако эксперты предупреждают, что большинство этих активов давно устарело.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Издание пишет, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от заявителя ходатайство на приобретение ООО "Автоприоритет", ООО "Креативком" и ООО "Петра-8". Эти структуры ранее входили в Mirland Development.
На балансе Mirland Development продолжает оставаться торгово-развлекательный комплекс Вернисаж в Ярославле площадью 43 000 кв. м. Источники издания на рынке недвижимости предполагают, что объект отойдет к банку-кредитору.
Согласно сообщению, Mirland Development была основана в России в 2004 году, а в 2006 году она активно покупала площадки в Москве и Петербурге.
Напомним, несколько дней назад американская компания International Paper объявила о завершении продажи своих 50% акций в Ilim SA, которое является одним из крупнейших производителей целлюлозы, бумаги и упаковки в России.