Израильский девелопер Mirland уходит из России

Компания Mirland Development, основанная израильской Fishman Group, планирует передачу последней части своих российских активов сторонней компании. Речь идет об объектах коммерческой недвижимости в Москве, Петербурге и торгово-развлекательном центре в Ярославле.

Об этом пишет русский " Коммерсант ".

Согласно сообщению, общая стоимость активов компании составляет 5–6 млрд. руб.

По данным газеты, офисные здания девелопера уже начал консолидировать Сбербанк, а земли в Петербурге – группа Аквилон, однако эксперты предупреждают, что большинство этих активов давно устарело.

Издание пишет, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от заявителя ходатайство на приобретение ООО "Автоприоритет", ООО "Креативком" и ООО "Петра-8". Эти структуры ранее входили в Mirland Development.

На балансе Mirland Development продолжает оставаться торгово-развлекательный комплекс Вернисаж в Ярославле площадью 43 000 кв. м. Источники издания на рынке недвижимости предполагают, что объект отойдет к банку-кредитору.

Согласно сообщению, Mirland Development была основана в России в 2004 году, а в 2006 году она активно покупала площадки в Москве и Петербурге.

Напомним, несколько дней назад американская компания International Paper объявила о завершении продажи своих 50% акций в Ilim SA, которое является одним из крупнейших производителей целлюлозы, бумаги и упаковки в России.