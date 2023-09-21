Ізраїльський девелопер Mirland йде з Росії

Компанія Mirland Development, заснована ізраїльською Fishman Group, планує передачу останньої частину своїх російських активів сторонній компанії. Йдеться про об'єкти комерційної нерухомості в Москві, Петербурзі та торгово-розважальному центрі в Ярославлі.

Про це пише російський "Комерсант".

Згідно з повідомленням, загальна вартість активів компанії складає 5-6 млрд. руб.

За даними газети, офісні будівлі девелопера вже почав консолідувати Сбербанк, а землі у Петербурзі – група "Аквілон", проте експерти попереджають, що більшість цих активів давно застаріла.

Видання пише, що Федеральна антимонопольна служба (ФАС) отримала від заявника клопотання на придбання ТОВ "Автопріоритет", ТОВ "Креативком" та ТОВ "Петра-8". Зазначається, що ці структури раніше входили до Mirland Development.

На балансі Mirland Development продовжує залишатися торгово-розважальний комплекс "Вернісаж" у Ярославлі площею 43 000 кв. м. Джерела видання на ринку нерухомості припускають, що об'єкт відійде до банку-кредитора.

Згідно з повідомленням, Mirland Development була заснована в Росії у 2004 році, а в 2006 році вона активно купувала майданчики в Москві та Петербурзі.

Нагадаємо, кілька днів тому, американська компанія International Paper оголосила про завершення продажу своїх 50% акцій у Ilim SA, яке є одним із найбільших виробників целюлози, паперу та упаковки в Росії.