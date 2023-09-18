International Paper вийшла з російського ринку

18 вересня американська компанія International Paper оголосила про завершення продажу своїх 50% акцій у Ilim SA, яке є одним із найбільших виробників целюлози, паперу та упаковки в Росії.

Про це йдеться на сайті компанії.

Крім того, компанія завершила продаж акцій у ВАТ "Група "Ілім" своїм партнерам за 24 млн. доларів. Після завершення цих транзакцій International Paper втратила всі свої частки власності в Ilim та повністю вийшла з російського ринку.

Зазначається, що вартість угоди становить 484 млн доларів США.

У пресслужбі компанії додали, що вихід International Paper з російського ринку є частиною її зусиль щодо припинення діяльності в Росії після вторгнення Росії в Україну.

У березні 2022 року компанія заявила, що призупиняє інвестиції та нові угоди в Росії.

International Paper є ​​світовим виробником безпечної для планети упаковки, целюлози та інших продуктів на основі волокна, а також одним із найбільших переробників у Північній Америці. Компанія має виробничі потужності у Північній Америці, Латинській Америці, Північній Африці та Європі. Зазначається, що протягом минулого року чистий дохід компанії склав 21,2 мільярда доларів.

Зауважимо, видання Financial Times писало, що з початку повномаштабної війни в Україні найбільші європейські компанії зазнали щонайменше 100 мільярдів євро збитків від своїх операцій у Росії.

Проте, ця цифра не включає непрямі макроекономічні наслідки війни, такі як підвищення вартості енергії та товарів. При цьому, війна принесла прибуток нафтогазовим групам і оборонним компаніям.

Додамо, що деякі компанії продовжують і зараз покидати ринок Росії. У другій половині квітня більше 20 міжнародних компаній остаточно покинули російський ринок. Такі дані нового моніторингу KSE Institute у рамках проєкту "Самосанкції".