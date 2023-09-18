International Paper вышла с российского рынка

18 сентября американская компания International Paper объявила о завершении продаж своих 50% акций в Ilim SA, которое является одним из крупнейших производителей целлюлозы, бумаги и упаковки в России.

Об этом идет речь на сайте компании.

Кроме того, компания завершила продажу акций в ОАО "Группа "Илим" своим партнерам за 24 млн долларов. После завершения этих транзакций International Paper потеряла все свои доли собственности в Ilim и полностью вышла с российского рынка.

Стоимость сделки составляет 484 млн долларов США.

В пресс-службе компании добавили, что выход International Paper с российского рынка является частью ее усилий по прекращению деятельности в России после вторжения России в Украину.

В марте 2022 г. компания заявила, что приостанавливает инвестиции и новые соглашения в России.

International Paper является мировым производителем безопасной для планеты упаковки, целлюлозы и других продуктов на основе волокна, а также одним из крупнейших переработчиков в Северной Америке. Компания имеет производственные мощности в Северной Америке, Латинской Америке, Северной Африке и Европе. Отмечается, что за прошедший год чистый доход компании составил 21,2 миллиарда долларов.

Отметим, издание Financial Times писало, что с начала полномасштабной войны в Украине крупнейшие европейские компании понесли по меньшей мере 100 миллиардов евро убытков от своих операций в России.

Однако эта цифра не включает косвенные макроэкономические последствия войны, такие как повышение стоимости энергии и товаров. При этом война принесла прибыль нефтегазовым группам и оборонным компаниям.

Добавим, что некоторые компании продолжают и сейчас покидать рынок России. Во второй половине апреля более 20 международных компаний окончательно покинули российский рынок. Таковы данные нового мониторинга KSE Institute в рамках проекта "Самосанкции".