Кабмин назначил нового топ-чиновника в руководство ГСЧС

Кабинет министров 8 сентября временно возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на Андрея Даника. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Отметим, что временно исполняющим обязанности главы ГСЧС с 25 августа является Владимир Демчук, который еще 23 мая был назначен на более низку должность – заместителя главы ведомства. До этого он семь лет занимал должность директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС.

До 25 августа же полноценным руководителем службы был Сергей Крук, однако Кабмин уволил его после проведения в ГСЧС внутренней проверки. Как анонсировал тогда министр внутренних дел Игорь Клименко, по ее результатам будут приняты и "дополнительные кадровые решения".

Кроме Демчука, в руководстве ГСЧС, согласно данным на ее сайте, также значатся заместитель главы Сергей Трегубенко и заместитель главы по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Роман Примуш. Должность же первого заместителя главы, который, как правило, исполняет обязанности руководителя соответствующего ведомства, была вакантной. При этом нынешнее распределение должностей в руководстве ведомства с 8 сентября официально пока не разъясняется.

Отметим, что введенный в руководство ГСЧС Даник с января 2020 года находился на должности начальника Главного управления ГСЧС в Черкасской области, а до этого с августа 2015 года был заместителем начальника ГУ в Донецкой области. В системе нынешней ГСЧС он работает с 1998 года.