Руководителя ГСЧС уволили после внутренней проверки

Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, исполняющим обязанности руководителя ГСЧС назначили Владимира Демчука.

"Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения", – высказался Клименко.

Сергей Крук с ноября 2021 был и.о. главы ГСЧС, а с февраля 2022 – главой.

Проверка в ГСЧС: о чем идет речь

4 августа Игорь Клименко анонсировал изменения в ГСЧС в результате внутренних проверок.

Днем ранее пяти сотрудникам Службы объявили подозрения по делу о гибели руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах, которая произошла в январе. Упавший вертолет был на балансе ГСЧС. Подозреваемых отстранили от должностей.

Что касается собственно уголовного производства, чиновникам Управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминируют нарушение правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб (ч. 3 ст. 276 УК Украины).

Начальнику службы безопасности полетов этого же отряда сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, несмотря на внутренние инструкции и требования законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве, для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над Броварами.

У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. И ни одно из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, не отменило и не перенесло вылет до момента наступления благоприятной погоды.