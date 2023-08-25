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Руководителя ГСЧС уволили после внутренней проверки
Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
По его словам, исполняющим обязанности руководителя ГСЧС назначили Владимира Демчука.
"Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения", – высказался Клименко.
Сергей Крук с ноября 2021 был и.о. главы ГСЧС, а с февраля 2022 – главой.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Проверка в ГСЧС: о чем идет речь
4 августа Игорь Клименко анонсировал изменения в ГСЧС в результате внутренних проверок.
Днем ранее пяти сотрудникам Службы объявили подозрения по делу о гибели руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах, которая произошла в январе. Упавший вертолет был на балансе ГСЧС. Подозреваемых отстранили от должностей.
Что касается собственно уголовного производства, чиновникам Управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминируют нарушение правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб (ч. 3 ст. 276 УК Украины).
Начальнику службы безопасности полетов этого же отряда сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
По данным следствия, несмотря на внутренние инструкции и требования законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве, для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов.
Во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над Броварами.
У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. И ни одно из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, не отменило и не перенесло вылет до момента наступления благоприятной погоды.