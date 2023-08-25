Очільника ДСНС звільнили після внутрішньої перевірки

Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови Держслужби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, виконувачем обовʼязки керівника ДСНС призначили Володимира Демчука.

"Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення", – висловився Клименко.

Сергій Крук із листопада 2021 року був в.о. голови ДСНС, а з лютого 2022 – головою.

Перевірка в ДСНС: про що йдеться

4 серпня Ігор Клименко анонсував зміни в ДСНС у результаті внутрішніх перевірок.

За день до цього п’ятьом співробітникам Служби оголосили підозри у справі про загибель керівництва МВС в авіакатастрофі, яка сталася в січні у Броварах. Гелікоптер, який упав, був на балансі ДСНС. Підозрюваних відсторонили від посад.

Що стосується власне кримінального провадження, то посадовцям Управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту інкримінують порушення правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду (ч. 3 ст. 276 КК України).

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, попри внутрішні інструкції та вимоги законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні, для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над Броварами.

Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. І жоден із посадовців, відповідальних за безпеку польотів, не скасував та не переніс виліт до моменту настання сприятливої погоди.