Кабмін призначив нового топпосадовця у керівництво ДСНС

Кабінет міністрів 8 вересня тимчасово поклав виконання обов’язків першого заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій на Андрія Даника. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Зазначимо, що тимчасово виконуючим обов'язки голови ДСНС з 25 серпня є Володимир Демчук, який ще 23 травня був призначений на нижчу посаду - заступника голови відомства. Перед цим він сім років обіймав посаду директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС.

До 25 серпня повноцінним очільником служби був Сергій Крук, однак Кабмін звільнив його після проведення у ДСНС внутрішньої перевірки. Як анонсував тоді міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, за її результатами будуть прийняті й "додаткові кадрові рішення".

Окрім Демчука, в керівництві ДСНС, згідно даних на її сайті, до цього були заступник голови Сергій Трегубенко та заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш. Посаду ж першого заступника голови, який, як правило, виконує обов'язки очільника відповідного відомства, була вакантною. При цьому нинішній розподіл посад в керівництві відомства з 8 вересня наразі офіційно не роз'яснюється.

Зазначимо, що уведений до керівництва ДСНС Даник з січня 2020 року перебував на посаді начальника Головного управління ДСНС у Черкаській області, а до цього з серпня 2015 року був заступником начальника ГУ в Донецькій області. У системі нинішньої ДСНС він працює з 1998 року.