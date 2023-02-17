Кабмин предлагает разрешить судьям работать в режиме видеоконференции при угрозе жизни

Кабинет министров предложит Верховной Раде разрешить судьям осуществлять судопроизводство во время войны вне помещений судов в режиме видеоконференции.

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Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, соответствующий законопроект о внесении изменений в законодательство о цифровизации судопроизводства и усовершенствовании приказного производства в гражданском судопроизводстве был одобрен на заседании 17 февраля.

Проектом закона предлагается внести в ряд законодательных актов изменения, предусматривающие введение возможности судопроизводства в режиме видеоконференции вне помещения суда с использованием собственных технических средств в условиях военного или чрезвычайного положения в случае возникновения обстоятельств, которые обусловливают угрозу жизни, здоровью и безопасности судьи.

Кроме того, в документе закрепляется возможность свидетеля, переводчика, специалиста, эксперта или секретаря судебного заседания участвовать в нем в режиме видеоконференции вне помещения суда; а также возможность приведения их к присяге в том же режиме.

Предлагается и прописать возможность принятия судебных решений с использованием электронной подписи без составления их в бумажной форме. Еще правительство хочет разрешить проводить в режиме видеоконференции собрания кредиторов в делах о банкротстве (неплатежеспособности).

Также Кабмин хочет упростить порядок и сократить срок рассмотрения дел по взысканию задолженности по договору (иному, чем о предоставлении жилищно-коммунальных услуг, электронных коммуникационных услуг, услуг телевидения и радиовещания), заключенном в письменной, в том числе электронной, форме, если сумма требования не превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это 268,4 тысячи гривен).

Напомним, что часть судов в Украине на данный момент не работают, а подсудные им дела должны рассматривать другие суды на территории, где нет боевых действий или их угрозы. Отметим, что с февраля суды должны были вернуться на деоккупированную левобережную части Херсонской области с делегированием им дел, касающихся остальной территории области, однако этого пока не произошло: решение отложили по меньшей мере до марта.

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