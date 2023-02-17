Уряд пропонує дозволити суддям працювати в режимі відеоконференції при загрозі життю

Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді дозволити суддям здійснювати судочинство під час війни поза приміщеннями судів в режимі відеоконференції.

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Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, відповідний законопроект про внесення змін до законодавства щодо цифровізації судочинства та удосконалення наказного провадження у цивільному судочинстві було схвалено на засіданні 17 лютого.

Проектом закону пропонується внести до ряду законодавчих актів зміни, які передбачатимуть запровадження можливості судочинства в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів в умовах воєнного чи надзвичайного стану в разі виникнення обставин, які зумовлюють загрозу життю, здоровʼю та безпеці судді.

Крім того, в документі закріплюється можливість свідка, перекладача, спеціаліста, експерта чи секретаря судового засідання брати участь у ньому в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду; а також приведення їх до присяги у тому ж режимі.

Пропонується й прописати можливість ухвалення судових рішень з використанням електронного підпису без складання їх у паперовій формі. Ще уряд хоче дозволити у справах про банкрутство (неплатоспроможність) проведення зборів кредиторів в режимі відеоконференції.

Також Кабмін хоче спростити порядок та скоротити строк розгляду справ щодо стягнення заборгованості за договором (іншим, ніж про надання житлово-комунальних послуг, електронних комунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення), укладеним у письмовій, в тому числі електронній, формі, якщо сума вимоги не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (зараз це 268,4 тисячі гривень).

Нагадаємо, що частина судів в Україні наразі не працюють, а справи, які їм підсудні, мають розглядати інші суди на території, де немає бойових дій чи їх загрози. Зазначимо, що з лютого суди мали повернутися на деокуповану лівобережну Херсонщину з делегуванням ним справ, що стосуються решти території області, однак цього поки не сталося: рішення відклали щонайменше до березня.

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