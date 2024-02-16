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Кабмин согласовал назначение Сергея Тюрина главой Хмельницкой ОВА

Кабмин согласовал назначение Сергея Тюрина главой Хмельницкой ОВА
Сергей Тюрин. Фото: Хмельницкая ОВА

16 февраля во время заседания Кабинет министров Украины согласовал проект указа президента о назначении Сергея Тюрина главой Хмельницкой облгосадминистрации.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в ВРУ Тарас Мельничук.

"Соглашено назначение Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой областной государственной администрации", - написал он.

Что известно о Тюрине

Сергей Тюрин был первым заместителем председателя Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия с декабря 2020 года и после увольнения последнего с 16 марта 2023 года исполнял обязанности руководителя Хмельницкой ОВА.

По информации "Суспільного", Сергей Тюрин является успешным киевским адвокатом, специализирующимся в сферах судебной практики, разрешением корпоративных споров, защитой руководителей и владельцев бизнеса от уголовных преследований. С 2000 по 2021 год работал в сфере адвокатуры.

Также Сергей Тюрин есть   управляющим партнером компании "INSTATE GROUP"   - основательницы современной образовательной платформы для получения юридических знаний

Напомним, что кроме Гамалия Кабинет министров на заседании 14 марта   согласовал увольнение руководителей еще двух областей Украины, а именно Одесской и Донецкой.

Добавим, что во время военного положения главы областей имеют статус начальников областных соответствующих военных администраций.

Автор:
Татьяна Гойденко