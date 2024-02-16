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Кабмін погодив призначення Сергія Тюріна головою Хмельницької ОВА
16 лютого під час засідання Кабінет міністрів України погодив проєкт указу президента про призначення Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної державної адміністрації.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук.
"Погоджено призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - написав він.
Що відомо про Тюріна
Сергій Тюрін був першим заступником голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія з грудня 2020 року, та після звільнення останнього з 16 березня 2023 року виконував обов'язки очільника Хмельницької ОВА.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
За інформацією Суспільного, Сергій Тюрін є успішним київським адвокатом, який спеціалізується у сферах судової практики, вирішення корпоративних спорів, захисту керівників та власників бізнесу від кримінальних переслідувань. З 2000 і до 2021 року працював у сфері адвокатури.
Також Сергій Тюрін є керуючим партнером компанії "INSTATE GROUP" - засновниці сучасної освітньої платформи для отримання юридичних знань
Додамо, що під час воєнного стану, очільники областей мають статус начальників обласних відповідних військових адміністрацій.