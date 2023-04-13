Казнь украинского военного. Разведка уже примерно знает, кто и где совершил преступление, – Лубинец

В украинской разведке уже примерно знают, кто и где именно мог жестоко казнить мужчину, который может быть украинским военнопленным. Об этом 13 апреля заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "Радио Свобода".

"У меня вчера было общение с нашими разведывательными органами. По их предположениям, они примерно знают, кто это сделал, в какой местности, и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе, кто был непосредственно исполнителем", - рассказал омбудсмен.

При этом он не ответил на вопрос о том, идет ли речь именно о наемниках ЧВК "Вагнер".

"Это уже детали, которые я публично не могу распространять. Но могу сказать, что, по моему мнению, наша разведка сработала максимально эффективно", - сказал Лубинец.

Напомним, 11 апреля в сети распространили видео с очередными зверствами со стороны российских оккупантов – они отрезали голову украинскому пленному. СБУ начала досудебное расследование этого военного преступления.

В свою очередь CNN сообщил о еще одном видео с обезглавленными телами двух украинских военных. Журналисты отметили, что одна запись, возможно, была сделана совсем недавно, а вторая выглядит так, будто была снята летом.