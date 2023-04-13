Cтрата українського військового. Розвідка вже приблизно знає, хто і де вчинив злочин, – Лубінець

В українській розвідці вже приблизно знають, хто й де саме міг жорстоко стратити чоловіка, який може бути українським військовополоненим. Про це 13 квітня заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі "Радіо Свобода".

"У мене вчора було спілкування з нашими розвідувальними органами. За їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі, хто безпосередньо був виконавцем", – розповів омбудсмен.

При цьому він не відповів на питання про те, чи йдеться саме про найманців ПВК "Вагнер".

"Це вже деталі, які я публічно не можу розповсюджувати. Але можу сказати, що, на мій погляд, наша розвідка спрацювала максимально ефективно", – сказав Лубінець.

Нагадаємо, 11 квітня в мережі поширили відео з черговими звірствами з боку російських окупантів – вони відрізали голову українському полоненому. СБУ розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину.

Своєю чергою CNN повідомив про ще одне відео з обезголовленими тілами двох українських військових. Журналісти зауважили, що один запис, можливо, був зроблений зовсім нещодавно, а другий виглядає так, ніби був знятий влітку.