Китай готовится к войне – МИД Тайваня

На следующий день после того, как Китай имитировал удары по Тайваню во время военных учений, министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву осудил действия Пекина и предупредил, что "они, похоже, пытаются подготовиться к началу войны".

Об этом сообщает CNN.

"Посмотрите на военные учения, а также на их риторику. Похоже, они пытаются подготовиться к началу войны против Тайваня. Тайваньское правительство рассматривает китайскую военную угрозу как то, что не может быть принято, и мы это осуждаем", - сказал Джозеф Ву.

Отвечая на вопрос, имеет ли Тайвань какое-либо представление о сроках потенциальных военных действий Китая, учитывая оценки американской разведки, что Си Цзиньпин приказал своим военным быть готовыми к 2027 году, Ву выразил уверенность в подготовке Тайваня.

"Китайские лидеры дважды подумают, прежде чем решат применить силу против Тайваня. И неважно, будет ли это 2025 год, или 2027 год, или даже позже, Тайваню просто необходимо подготовиться", - сказал он.

Эти учения стали первым случаем, когда китайские военно-морские силы смоделировали удары базирующихся на авианосцах боевых самолетов по Тайваню.

Пекин начал учения 8 апреля, на следующий день после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь вернулась из Центральной Америки и США, где она встретилась со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти и другими американскими законодателями.

Пекин охарактеризовал учения как "серьезное предупреждение против заговора тайваньских сепаратистских сил с внешними силами и необходимый шаг по защите национального суверенитета и территориальной целостности".

Отвечая на вопрос, не слишком ли высока стоимость такого визита, Ву сказал: "Китай не может диктовать, как Тайваню заводить друзей. И Китай не может диктовать, как наши друзья хотят продемонстрировать поддержку Тайваню".

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин в своих речах в парламенте затронул тему войны и призвал своих генералов "решиться воевать". Китайское правительство также объявило об увеличении на 7,2% оборонного бюджета, уже удвоившегося за последнее десятилетие, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна. Кроме того, в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новые бомбоубежища в городах по ту сторону Тайваньского пролива и новые офисы "Национальной оборонной мобилизации" по всей стране.