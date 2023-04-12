Китай готується до війни – МЗС Тайваню

Наступного дня після того, як Китай імітував удари по Тайваню під час військових навчань, міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву засудив дії Пекіна і попередив, що "вони, схоже, намагаються підготуватися до початку війни".

Про це повідомляє CNN.

"Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику. Схоже, що вони намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню. Тайванський уряд розглядає китайську військову загрозу як те, що не може бути прийняте, і ми це засуджуємо", - сказав Джозеф Ву.

Відповідаючи на запитання, чи має Тайвань якесь уявлення про терміни потенційних військових дій Китаю, враховуючи оцінки американської розвідки, що Сі Цзіньпин наказав своїм військовим бути готовими до 2027 року, Ву висловив упевненість у підготовці Тайваню.

"Китайські лідери двічі подумають, перш ніж вирішать застосувати силу проти Тайваню. І неважливо, чи це буде 2025 рік, чи 2027 рік, чи навіть пізніше, Тайваню просто необхідно підготуватися", - сказав він.

Ці навчання стали першим випадком, коли китайські військово-морські сили змоделювали удари бойових літаків, що базуються на авіаносцях, по Тайваню.

Пекін розпочав навчання 8 квітня, наступного дня після того, як президент Тайваню Цай Інвень повернулася з Центральної Америки і США, де вона зустрілася зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті та іншими американськими законодавцями.

Пекін охарактеризував навчання як "серйозне попередження проти змови тайванських сепаратистських сил із зовнішніми силами і необхідний крок для захисту національного суверенітету і територіальної цілісності".

Відповідаючи на запитання, чи не занадто висока вартість такого візиту, Ву сказав: "Китай не може диктувати, як Тайваню заводити друзів. І Китай не може диктувати, як наші друзі хочуть продемонструвати підтримку Тайваню".

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпин в своїх промовах в парламенті торкнувся теми війни й закликав своїх генералів "наважитися воювати". Китайський уряд також оголосив про збільшення на 7,2% оборонного бюджету, який вже подвоївся за останнє десятиліття, а також про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна. Крім того, в останні місяці Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах по той бік Тайванської протоки, і нові офіси "Національної оборонної мобілізації" по всій країні.