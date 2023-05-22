Китай обвинил G7 во вмешательстве в дела страны и вызвал посла Японии

Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вейдун вызвал посла Японии, чтобы выразить протест из-за "ажиотажа вокруг вопросов, связанных с Китаем" на саммите G7. Об этом пишет Reuters.

В ходе встречи в Японии лидеры "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность ростом напряженности в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также ситуацией с правами человека в Китае.

Однако в Пекине считают, что Япония и другие страны G7 сотрудничали, "чтобы очернить и атаковать Китай, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая". Замглавы МИД сказал, что действия Японии, которая председательствовала на саммите, наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, и что Пекин "решительно недоволен".

В свою очередь посол Японии в Китае Хидео Таруми отметил, что для G7 естественно обращаться к вопросам, которые вызывают общую обеспокоенность: это делалось в прошлом и продолжится, пока Китай не изменит свое поведение.

Напомним, 49-й саммит G7 проходил в японском городе Хиросима с 19 по 21 мая 2023 года. Среди прочего лидеры "Большой семерки" попросили Китай повлиять на Россию из-за ее войны против Украины, а также призвали коммунистическое правительство КНР решить проблемы по Тайваню мирным путем.

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