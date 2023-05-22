Китай звинуватив G7 у втручанні в справи країни та викликав посла Японії

Заступник міністра закордонних справ КНР Сунь Вейдун викликав посла Японії, щоб висловити протест через "ажіотаж навколо питань, пов’язаних з Китаєм" на саміті G7. Про це пише Reuters.

Під час зустрічі в Японії лідери "Великої сімки" висловили серйозну стурбованість зростанням напруженості в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях, а також ситуацією з правами людини в Китаї.

Однак у Пекіні вважають, що Японія та інші країни G7 співпрацювали, "щоб очорнити та атакувати Китай, грубо втручаючись у внутрішні справи Китаю". Заступник голови МЗС сказав, що дії Японії, яка головувала на саміті, завдають шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку Китаю, і що Пекін "рішуче незадоволений".

Своєю чергою посол Японії в Китаї Хідео Тарумі зазначив, що для G7 природно звертатися до питань, які викликають спільне занепокоєння: це робилося в минулому і продовжиться, доки Китай не змінить свою поведінку.

Нагадаємо, 49-й саміт G7 проходив у японському місті Хіросіма з 19 по 21 травня 2023 року. Серед іншого лідери "Великої сімки" попросили Китай вплинути на Росію через її війну проти України, а також закликали комуністичний уряд КНР вирішити проблеми щодо Тайваню мирним шляхом.

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