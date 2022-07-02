Кулеба обсудил с Боррелем седьмой пакет санкций ЕС против России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем введение Европейским Союзом седьмого пакета санкций против России. Об этом Кулеба написал в Twitter.

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"В нашем сегодняшнем звонке Жозеп Боррель я обсудили дальнейшие шаги после того, как Украина стала страной-кандидатом в ЕС, и согласовал позиции перед встречей министров иностранных дел G20. Мы оба согласны с необходимостью седьмого пакета санкций ЕС в отношении России и работаем над этим", — написал Кулеба.

In our call today, @JosepBorrellF and I discussed further steps after Ukraine became an EU candidate country and coordinated positions ahead of the G20 Foreign Ministers meeting. We both agree on the need for the seventh EU sanctions package on Russia and we are working on it. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 2, 2022

Напомним, в конце июня глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель инициировал отказ от принципа принятия единогласных решений при обсуждении судьбоносных вопросов для сообщества.

Напомним также, Европейский совет решил предоставить Украине статус кандидатов в члены Европейского союза. Такое решение было принято на заседании высшего политического органа ЕС в Брюсселе 23 июня.