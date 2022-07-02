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Кулеба обсудил с Боррелем седьмой пакет санкций ЕС против России
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем введение Европейским Союзом седьмого пакета санкций против России. Об этом Кулеба написал в Twitter.
"В нашем сегодняшнем звонке Жозеп Боррель я обсудили дальнейшие шаги после того, как Украина стала страной-кандидатом в ЕС, и согласовал позиции перед встречей министров иностранных дел G20. Мы оба согласны с необходимостью седьмого пакета санкций ЕС в отношении России и работаем над этим", — написал Кулеба.
Напомним, в конце июня глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель инициировал отказ от принципа принятия единогласных решений при обсуждении судьбоносных вопросов для сообщества.
Напомним также, Европейский совет решил предоставить Украине статус кандидатов в члены Европейского союза. Такое решение было принято на заседании высшего политического органа ЕС в Брюсселе 23 июня.Подписывайтесь на наш YouTube канал