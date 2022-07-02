Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Категория
Политика
Дата публикации

Кулеба обсудил с Боррелем седьмой пакет санкций ЕС против России

Кулеба обсудил с Боррелем седьмой пакет санкций ЕС против России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем введение Европейским Союзом седьмого пакета санкций против России. Об этом Кулеба написал в Twitter.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"В нашем сегодняшнем звонке Жозеп Боррель я обсудили дальнейшие шаги после того, как Украина стала страной-кандидатом в ЕС, и согласовал позиции перед встречей министров иностранных дел G20. Мы оба согласны с необходимостью седьмого пакета санкций ЕС в отношении России и работаем над этим", — написал Кулеба.

Напомним, в конце июня глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель инициировал отказ от принципа принятия единогласных решений при обсуждении судьбоносных вопросов для сообщества.

Напомним также, Европейский совет решил предоставить Украине статус кандидатов в члены Европейского союза. Такое решение было принято на заседании высшего политического органа ЕС в Брюсселе 23 июня.

Автор:
Степан Крьока