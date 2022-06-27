В ЕС призвали отказаться от принципа единогласия при принятии решений

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель инициирует отказ от принципа принятия единогласных решений при обсуждении судьбоносных вопросов для сообщества.

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Такое заявление Боррель сделал в публикации на сайте Евросоюза.

"По мере того, как мы оживляем расширение ЕС, мы должны приложить аналогичные усилия для реформирования ЕС и процесса принятия решений. Это означает сокращение сферы действия правила единогласия во внешней политике и других сферах, чтобы принимать больше решений квалифицированным большинством голосов",- заявил Боррель.

По его словам, в разное время ЕС расплачивался за принцип единогласия во внешней политике, ослабляя и затягивая свои действия, но война против Украиныпоказала необходимость того, чтобы ЕС мог принимать стратегические решения в режиме реального времени

В качестве примера Боррель привел пример с введением санкций против страны-агрессора РФ и отметил, что из санкционного списка исчез патриарх Кирилл.

"В конце мая мы достигли договоренности по шестому пакету санкций против России. Но нам потребовался на это месяц. И я сожалею, что некоторые заключительные положения были смягчены, и патриарх Кирилл был исключен из списка подсанкционных лиц, несмотря на то, что его присутствие в списке не оспаривалось в ходе обсуждений на собрании", - отметил Боррель.

По его словам, здесь большое значение имеет, принимается ли решение единогласно или квалифицированным большинством голосов.

Боррель объяснил, что если страны заранее знают, что окончательное решение может быть принято квалифицированным большинством голосов, у них появляется сильный стимул вести переговоры и формировать консенсус. Если они знают, что могут заблокировать все, у них нет стимула достигать здорового компромисса.

"Они могут сидеть на своих позициях, заставляя других меняться. И чем больше аутсайдеры считаются успешными в своей тактике, тем больше распространяется эта динамика, и теперь вето происходят чаще, чем в прошлом", - подчеркнул Боррель.

Ранее такое же мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, готовиться к вступлению в ЕС должны не только кандидаты. Самому европейскому сообществу также следует заниматься подготовкой к приему новых членов.

Напомним, Европейский совет решил предоставить Украине статус кандидатов в члены Европейского союза. Такое решение было принято на заседании высшего политического органа ЕС в Брюсселе 23 июня.