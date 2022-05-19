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"Лайфхак выживания": оккупанты продолжают стрелять себе по ногам, чтобы живыми вернуться с войны
Россияне продолжают стрелять себе по ногам, чтобы вернуться с войны на территории Украины. Эта практика получила такое распространение у захватчиков, что они делятся этим "лайфхаком выживания" друг с другом.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, данная практика приобрела популярность у оккупантов, о чем свидетельствует новый телефонный разговор россиян, который удалось перехватить украинским правоохранителям.
В Службе безопасности отметили, что причина таких действий очевидна - захватчики не хотят быть пушечным мясом, а командиры бросают их в сам ад.
"Окружают... Все труднее и труднее с каждым днем", – говорит россиянин своему товарищу и жалуется, что нет никакого подкрепления.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Да вы там это... подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите", - советует друг.
Таким образом они имитируют ранения от украинских защитников и надеются на госпитализацию, которая позволит им вернуться в Российскую Федерацию.
Напомним, СБУ разоблачили, как российские военные прячутся в гражданских объектах и ведут оттуда обстрелы. В частности, оккупанты используют помещения украинских школ как свои казармы, военные склады и фотозоны для селфи.