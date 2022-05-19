"Лайфхак виживання": окупанти продовжують стріляти собі по ногах, аби живими повернутися з війни

Росіяни продовжують стріляти собі по ногах, аби живими повернутися з війни на території України. Ця практика набула такого поширення у загарбників, що вони діляться цим "лайфхаком виживання" один з одним.

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Як повідомили у прес-службі СБУ, дана практика набула популярності в окупантів, про що свідчить нова телефонна розмова росіян, яку вдалося перехопити українським спецпризначенцям.

У Службі безпеки наголосили, що причина таких дій очевидна - загарбники не хочуть буди гарматним м’ясом, а командири натомість кидають їх в саме пекло.

"Оточують ... Все важче і важче з кожним днем", - каже росіянин своєму товаришу та жаліється, що немає ніякого підкріплення.

"Та ви там це…. підберіть зброю чужу, українську, і собі ноги простреліть", - радить друг.

Таким чином, вони імітують поранення від українських захисників і сподіваються на госпіталізацію, яка дозволить їм повернутися до Російської Федерації.

Нагадаємо, СБУ викрили, як російські військові ховаються у цивільних об’єктах і ведуть звідти обстріли. Зокрема, окупанти використовують приміщення українських шкіл як свої казарми, військові склади та фотозони для селфі.