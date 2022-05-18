Окупанти ховаються у цивільних об’єктах і ведуть звідти обстріли, - СБУ

Російські військові ховаються у цивільних об’єктах і ведуть звідти обстріли. Зокрема, окупанти використовують приміщення українських шкіл як свої казарми, військові склади та фотозони для селфі.

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Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

"Отримали черговий доказ лицемірства армії РФ: окупанти використовують приміщення української школи як свої казарми, військові склади та фотозони для селфі. А російська пропаганда у цей час розганяє фейки, нібито це наші захисники дислокуються у школах та лікарнях, прикриваючись «живим щитом» із цивільних", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили телефон загарбника з фотодоказами, які розвінчують російські міфи.

"На фото – військовослужбовець 23 загону спеціального призначення росгвардії (з дислокацією в м. Челябінськ) Сергій Віталійович Дидикін. Він систематично відсилає рідним і знайомим свої «геройські» селфі зі школи у м. Білозерка на Херсонщині. Та замість хизування радимо окупанту почитати шкільні підручники історії – у них описано чимало злочинів РФ за останнє століття, про які не згадують на росТБ", - додали у СБУ.

Нагадаємо, ГУР МО 17 травня повідомило, департамент інформації та масових комунікацій міністерства оборони країни-окупанта РФ терміново готує прес-тур для іноземних журналістів на тимчасово окуповані території України.

Також передбачено виїзд групи з Ростова-на-Дону та відвідування журналістами Херсона, Нової Каховки, Скадовська, Армянська та Донецька, де запланована зустріч із кремлівською маріонеткою Пушиліним.