СБУ попередила про появу ворожого чат-бота, який імітує її власний

Служба безпеки України звертає увагу користувачів месенджера Telegram на появу фальшивого чат-бота, який імітує бот самої СБУ, покликаний збирати інформацію про дислокацію та переміщення російських військ в Україні.

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"Ворог створює фейкові чат-боти! Російські окупанти намагаються зменшити опір українців та запускають нові фейки. Цього разу вони поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний назвою, яка відрізняється лише на кілька літер", - зазначають у спецслужбі.

Відомство закликає українців обов'язково перевіряти, куди вони надсилають інформацію, наголошуючи, що правильна адреса бота - не @stop_rus_war_bot, а @stop_russian_war_bot.

"Завдяки йому ми отримуємо тисячі ваших повідомлень про дислокацію та переміщення ворога. А потім за цими даними військові методично відмінусовують російських окупантів з нашої землі... Довіряйте лише офіційним сторінкам державних органів і структур та не давайте ворогу отримати перевагу на інформаційному фронті!", - наголошують у СБУ.

Нагадаємо, що в цей же чат-бот спецслужба закликає повідомляти про боєприпаси, міни, гранати та інші вибухонебезпечні предмети, знайдені на територіях, де перебували російські війська.

Зазначимо також, що ще на початку березня СБУ відкрила гарячу лінію зі збору даних про військові злочини РФ в Україні. Крім того, такі дані можна повідомляти в бот @russian_war_tribunal_bot.