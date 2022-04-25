СБУ предупреждает о появлении вражеского чат-бота, имитирующего ее собственный

Служба безопасности Украины обращает внимание пользователей мессенджера Telegram на появление фальшивого чат-бота, имитирующего бот самой СБУ, призванный собирать информацию о дислокации и перемещениях российских войск в Украине.

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"Враг создает фейковые чат-боты! Российские оккупанты пытаются уменьшить сопротивление украинцев и запускают новые фейки. На этот раз они распространили в сети фейковый чат-бот с похожим на официальное названием, которое отличается лишь на несколько букв", — отмечают в спецслужбе.

Ведомство призывает украинцев обязательно проверять, куда они отправляют информацию, подчеркивая, что правильный адрес бота не @stop_rus_war_bot, а @stop_russian_war_bot.

"Благодаря ему мы получаем тысячи ваших сообщений о дислокации и перемещении врага. А затем по этим данным военные методически отминусовывают российских оккупантов с нашей земли... Доверяйте только официальным страницам государственных органов и структур и не давайте врагу получить преимущество на информационном фронте!" — подчеркивают в СБУ.

Напомним, что в этот же чат-бот спецслужба призывает сообщать о боеприпасах, минах, гранатах и других взрывоопасных предметах, найденных на территориях, где пребывали российские войска.

Отметим также, что еще в начале марта СБУ открыла горячую линию по сбору данных о военных преступлениях РФ в Украине. Кроме того, такие данные можно сообщать в бот @russian_war_tribunal_bot.