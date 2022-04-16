Враг рассылает компьютерные вирусы через мессенджеры от имени СБУ

Враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. На этот раз оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ через популярные месседжеры.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. И хотя они, как правило, неудачны, каждый из нас должен внимательно относиться к информационной безопасности. На этот раз оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ. Используют для переписки популярные месседжеры", - отметили в СБУ.

В сообщениях просят скачать файл якобы с инструкцией действий на период военного времени, хотя на самом деле это вирусная программа.

Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, по телефонам которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию.

"Поэтому мы призываем украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого рода. Ведь никаких подобных рассылок СБУ не производит!", - говорится в сообщении ведомства.

СБУ просит:

не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц;

сразу удаляйте такую ​​переписку;

доверяйте только официальным источникам информации.

Напомним, ранее СБУ попросила украинцев сообщать об опасных предметах от оккупантов в специальный чат-бот. Так, российские оккупанты на украинской земле оставили после себя много опасных "сюрпризов": боеприпасы, мины, взрывоопасные предметы, гранаты. Поэтому в ведомстве обновили функционал чат-бота и призывают жителей освобожденных территорий присылать информацию

Отметим, с начала войны СБУ обнаружила почти 100 диверсионно-разведывательных групп и задержала более 300 коллаборантов.