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Враг рассылает компьютерные вирусы через мессенджеры от имени СБУ

Враг рассылает компьютерные вирусы через мессенджеры от имени СБУ
Оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ через популярные месседжеры

Враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. На этот раз оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ через популярные месседжеры.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. И хотя они, как правило, неудачны, каждый из нас должен внимательно относиться к информационной безопасности. На этот раз оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ. Используют для переписки популярные месседжеры", - отметили в СБУ.

В сообщениях просят скачать файл якобы с инструкцией действий на период военного времени, хотя на самом деле это вирусная программа.

Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, по телефонам которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию.

"Поэтому мы призываем украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого рода. Ведь никаких подобных рассылок СБУ не производит!", - говорится в сообщении ведомства.

СБУ просит:

  • не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц;
  • сразу удаляйте такую ​​переписку;
  • доверяйте только официальным источникам информации.

Напомним, ранее СБУ попросила украинцев сообщать об опасных предметах от оккупантов в специальный чат-бот. Так, российские оккупанты на украинской земле оставили после себя много опасных "сюрпризов": боеприпасы, мины, взрывоопасные предметы, гранаты. Поэтому в ведомстве обновили функционал чат-бота и призывают жителей освобожденных территорий присылать информацию

Отметим, с начала войны СБУ обнаружила почти 100 диверсионно-разведывательных групп и задержала более 300 коллаборантов.

Автор:
Светлана Манько