Ворог розсилає комп’ютерні віруси через месенджери від імені СБУ

Ворог не полишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Цього разу окупанти розсилають комп'ютерні віруси нібито від імені СБУ через найпопулярніші месенджери.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Ворог не залишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. І хоча вони, як правило, невдалі, кожен із нас має уважно ставитися до інформаційної безпеки. Цього разу окупанти розсилають комп'ютерні віруси нібито від імені СБУ. Використовують для листування популярні месенджери", - зазначили у СБУ.

У повідомленнях просять завантажити файл нібито з інструкцією дій на період воєнного часу, хоч насправді це вірусна програма.

Основні цілі ворога – насамперед держслужбовці, за телефонами яких, на думку окупантів, можна зібрати конфіденційну інформацію.

"Тому ми закликаємо українців уважно ставитись до будь-яких повідомлень такого роду. Адже жодних подібних розсилок СБУ не робить!" - йдеться у повідомленні відомства.

СБУ просить:

не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб;

відразу видаляйте таке листування;

довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, раніше СБУ попросила українців повідомляти про небезпечні предмети від окупантів до спеціального чат-боту. Так, російські окупанти на українській землі залишили по собі багато небезпечних "сюрпризів": боєприпаси, міни, вибухонебезпечні предмети, гранати. Тому у відомстві оновили функціонал чат-бота та закликають жителів звільнених територій надсилати інформацію

Зазначимо, з початку війни СБУ виявила майже 100 диверсійно-розвідувальних груп та затримала понад 300 колаборантів.