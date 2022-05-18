Оккупанты прячутся в гражданских объектах и ведут оттуда обстрелы, - СБУ

Российские военные прячутся в гражданских объектах и ведут оттуда обстрелы. В частности, оккупанты используют помещения украинских школ как свои казармы, военные склады и фотозоны для селфи.

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Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Получили очередное доказательство лицемерия армии РФ: оккупанты используют помещения украинской школы как свои казармы, военные склады и фотозоны для селфи". А российская пропаганда в это время разгоняет фейки, будто это наши защитники дислоцируются в школах и больницах, прикрываясь "живым щитом" из гражданских", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли телефон захватчика с фотодоказательствами, развенчивающими российские мифы.

"На фото – военнослужащий 23 отряда специального назначения росгвардии (с дислокацией в г. Челябинск) Сергей Витальевич Дидыкин. Он систематически отсылает родным и знакомым свои "геройские" селфи из школы в г. Белозерка в Херсонской области. Но вместо хвастовства советуем оккупанту почитать школьные учебники истории – в них описано немало преступлений РФ за последнее столетие, о которых не упоминают на РосТВ", - добавили в СБУ.

Напомним, ГУР МО 17 мая сообщило, что департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны страны-оккупанта РФ срочно готовит пресс-тур для иностранных журналистов на временно оккупированных территориях Украины.

Предусмотрен выезд группы из Ростова-на-Дону и посещение журналистами Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска и Донецка, где запланирована встреча с кремлевской марионеткой Пушилиным.