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Легализация оружия в Украине. В МВД сказали о необходимости учений по безопасному обращению
Украинцы готовы к легализации оружия после войны, если со временем они пройдут соответствующее обучение. Такое мнение высказал министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "РБК-Украина".
По его словам, в первую очередь это касается безопасного обращения с оружием.
"Потому что в каждой семье есть муж, жена, есть дети. И мы должны быть уверены, что их жизнь тоже в безопасности", - отметил чиновник.
Кроме того, он считает, что необходимо создать условия для хранения такого оружия и тренировки с ним. Например, это может быть тир, где будет храниться огнестрельное оружие.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Тогда мы сможем говорить о том, что наше общество к этому готово, что люди четко понимают, что нельзя носить оружие в местах скопления людей – там, где его могут похитить, где оно будет просто опасным", – сказал Клименко.
Напомним, вопрос легализации оружия в Украине обсуждается уже в течение длительного времени. В июле 2022 года Игорь Клименко, который на тот момент являлся главой Нацполиции, заявлял, что сначала необходимо провести учет оружия на руках у граждан.
В июне 2023 года в Украине планируют запустить Единый реестр оружия. Он должен способствовать предотвращению незаконного обращения оружия и разрешить обмениваться данными в электронном формате.