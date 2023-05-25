Легализация оружия в Украине. В МВД сказали о необходимости учений по безопасному обращению

Украинцы готовы к легализации оружия после войны, если со временем они пройдут соответствующее обучение. Такое мнение высказал министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "РБК-Украина".

По его словам, в первую очередь это касается безопасного обращения с оружием.

"Потому что в каждой семье есть муж, жена, есть дети. И мы должны быть уверены, что их жизнь тоже в безопасности", - отметил чиновник.

Кроме того, он считает, что необходимо создать условия для хранения такого оружия и тренировки с ним. Например, это может быть тир, где будет храниться огнестрельное оружие.

"Тогда мы сможем говорить о том, что наше общество к этому готово, что люди четко понимают, что нельзя носить оружие в местах скопления людей – там, где его могут похитить, где оно будет просто опасным", – сказал Клименко.

Напомним, вопрос легализации оружия в Украине обсуждается уже в течение длительного времени. В июле 2022 года Игорь Клименко, который на тот момент являлся главой Нацполиции, заявлял, что сначала необходимо провести учет оружия на руках у граждан.

В июне 2023 года в Украине планируют запустить Единый реестр оружия. Он должен способствовать предотвращению незаконного обращения оружия и разрешить обмениваться данными в электронном формате.