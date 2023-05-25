Легалізація зброї в Україні. У МВС заявили про необхідність навчань з безпечного поводження

Українці готові до легалізації зброї після війни, якщо з часом вони пройдуть відповідне навчання. Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтервʼю "РБК-Україна".

За його словами, насамперед це стосується безпечного поводження зі зброєю.

"Тому що в кожній сім'ї є чоловік, дружина, є діти. І ми маємо бути впевнені, що їхнє життя також в безпеці", – зазначив урядовець.

Крім того, він вважає, що необхідно створити умови для зберігання такої зброї і тренування з нею. Наприклад, це може бути тир, де буде зберігатиметься вогнепальна зброя.

"Тоді ми зможемо говорити про те, що наше суспільство до цього готове, що люди чітко розуміють, що не можна носити зброю в місцях скупчення людей – там, де її можуть викрасти, де вона буде просто небезпечною", – висловився Клименко.

Нагадаємо, питання легалізації зброї в Україні обговорюється вже протягом тривалого часу. В липні 2022 року Ігор Клименко, який на той момент був очільником Нацполіції, заявляв, що спершу необхідно провести облік зброї на руках у громадян.

У червні 2023 року в Україні планують запустити Єдиний реєстр зброї. Він має сприяти запобіганню незаконного обігу зброї й дозволити обмінюватися даними в електронному форматі.