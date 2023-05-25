- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Легалізація зброї в Україні. У МВС заявили про необхідність навчань з безпечного поводження
Українці готові до легалізації зброї після війни, якщо з часом вони пройдуть відповідне навчання. Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтервʼю "РБК-Україна".
За його словами, насамперед це стосується безпечного поводження зі зброєю.
"Тому що в кожній сім'ї є чоловік, дружина, є діти. І ми маємо бути впевнені, що їхнє життя також в безпеці", – зазначив урядовець.
Крім того, він вважає, що необхідно створити умови для зберігання такої зброї і тренування з нею. Наприклад, це може бути тир, де буде зберігатиметься вогнепальна зброя.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Тоді ми зможемо говорити про те, що наше суспільство до цього готове, що люди чітко розуміють, що не можна носити зброю в місцях скупчення людей – там, де її можуть викрасти, де вона буде просто небезпечною", – висловився Клименко.
Нагадаємо, питання легалізації зброї в Україні обговорюється вже протягом тривалого часу. В липні 2022 року Ігор Клименко, який на той момент був очільником Нацполіції, заявляв, що спершу необхідно провести облік зброї на руках у громадян.
У червні 2023 року в Україні планують запустити Єдиний реєстр зброї. Він має сприяти запобіганню незаконного обігу зброї й дозволити обмінюватися даними в електронному форматі.