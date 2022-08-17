Малюська анонсировал масштабные сокращения в Минюсте

Глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что в скором времени в его ведомстве начнется сокращение штата. Начать процесс он планирует "с верхов": первые кандидаты на увольнение — заместители самого министра и руководителей межрегиональных управлений.

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Об этом он сообщил 17 августа в Facebook.

"Когда-то давно в прошлой (доминистерской) жизни общее сокращение заработных плат работникам организации, где я работал, анонсировали как "нормализацию заработных плат". Термин мне нравится. Поэтому сообщаю о начале активной нормализации структуры Министерства юстиции", — написал Малюська.

Процесс сокращения штата ведомства будет поэтапным. Сначала уволят трех заместителей министра юстиции. Далее – уменьшат с 8 до 4 количество межрегиональных управлений юстиции.

В два раза уменьшат количество заместителей руководителей межрегиональных управлений. Следующий этап – уменьшение количества подчиненных организаций.

После этого сокращение штата будет проведено на уровне среднего и нижнего звена.

"Тем, кого нормализация не коснется, радоваться нет советую. Нагрузки будет больше, нужно стать эффективнее, и никто с вас (точнее нас) не застрахован от следующей волны нормализации", - добавил Малюська, объяснив, что такие меры - необходимость, связанная с "новыми вызовами".

Накануне "чистки" прошли в правоохранительных органах. 17 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) служебных обязанностей.

Впоследствии, 19 июля, Зеленский уволил заместителя Баканова, а также сменил руководство СБУ в пяти областях.