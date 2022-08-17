Малюська анонсував масштабні скорочення у Мінюсті

Голова Мін'юсту України Денис Малюська заявив, що незабаром в його відомстві розпочнеться скорочення штату. Розпочати процес він планує "згори": перші кандидати на звільнення — заступники самого міністра та керівників міжрегіональних управлінь.

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Про це він повідомив 17 серпня у Facebook.

"Колись давно у минулому (доміністерському) житті загальне скорочення заробітних плат працівникам організації, де я працював, анонсували як "нормалізацію заробітних плат". Термін мені подобається. Тому повідомляю про початок активної нормалізації структури Міністерства юстиції", — написав Малюська.

Процес скорочення штату відомства буде поетапний. Спочатку звільнять трьох заступників міністра юстиції. Далі — зменшать з 8 до 4 кількість міжрегіональних управлінь юстиції.

У два рази зменшать кількість заступників керівників міжрегіональних управлінь. Наступний етап — зменшення кількості підпорядкованих організацій.

Після цього скорочення штату проведуть на рівні середньої та нижньої ланки.

"Тим, кого нормалізація не торкнеться, радіти не раджу. Навантаження буде більше, потрібно стати ефективнішим, та ніхто з вас (точніше нас) не застрахований від наступної хвилі нормалізації", — додав Малюська, пояснивши, що такі міри — необхідність, пов'язана з "новими викликами".

Напередодні "чистки" пройшли в правоохоронних органах. 17 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про усунення Івана Баканова від виконання обов’язків голови Служби безпеки України у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) службових обов’язків.

Згодом, 19 липня. Зеленський звільнив заступника Баканова, а також змінив керівництво СБУ у п'яти областях.