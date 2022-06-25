Мэрам Мадрида и Берлина позвонил фейковый Кличко

Злоумышленник с помощью технологии DeepFake позвонил по телефону мэрам Мадрида и Берлина, выдавая себя за мэра Киева Виталия Кличко, с целью дискредитации украинских политиков.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Вчера якобы от моего имени мэрам нескольких европейских столиц из фальшивого почтового адреса разослали запросы на общение через ZOOM. Поскольку наши друзья реагируют оперативно и поддерживают нас, мэры Берлина и Мадрида согласились на разговор", - рассказал мэр.

Он отметил, что злоумышленник общался с мэрами с помощью технологии DeepFake, выдавая себя за Кличко, с целью разругаться с европейскими партнерами, чтобы Украине не помогали.

"Убежден, правоохранители должны расследовать такую "деятельность". Если нужно - привлечь иностранных специалистов", - подытожил он.

Еще 24 июня, когда и состоялся разговор политиков, правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай усомнилась в том, что разговаривает с настоящим мэром украинской столицы.

Пресс-секретарь берлинского Сената Лиза Фрерикс отметила, что собеседник мэра выглядел как Кличко, первая четверть часа разговора не вызывала никаких подозрений. Но затем затронули темы, которые вызвали у Гиффай подозрение.

"В какой-то момент наш собеседник сослался на какой-то разговор с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником и поинтересовался, как мы относимся к тому, что столь многие украинцы и украинки пытаются обманным путем получить социальные выплаты в Берлине. Он также попросил, чтобы немецкие власти помогли вернуть в Украину молодых мужчин, чтобы отправить их на фронт, а последняя тема вызвала удивление: он поинтересовался, не можем ли мы оказать Киеву консультативную помощь в проведении гей-парада, что показалось более чем странным, учитывая, что в Украине сейчас продолжается война. После этого видеосвязь оборвалась", - отметила Лиза Фрерикс.

Напомним, Виталий Кличко в интервью CNN заявил, что гарантировать безопасность каждого жителя Киева, к сожалению, городские власти сегодня не могут. Каждый уголок Украины, каждый город и поселок находятся под угрозой, пока Россия продолжает варварскую войну против нашей страны.