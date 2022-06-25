Мерам Мадрида та Берліна зателефонував фейковий Кличко

Зловмисник за допомогою технології DeepFake зателефонував мерам Мадрида та Берліна, видаючи себе за мера Києва Віталія Кличка, з метою дискредитації українських політиків.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Вчора нібито від мого імені мерам кількох європейських столиць з фальшивої поштової адреси розіслали запити на спілкування через ZOOM. Оскільки наші друзі реагують оперативно і підтримують нас, мери Берліна та Мадрида погодилися на розмову", - розповвв мер.

Він зазначив, що зловмисник спілкувався з мерами за допомогою технології DeepFake, видаючи себе за Кличка, з метою розсваритися з європейськими партнерами, щоб Україні не допомагали.

"Переконаний, правоохоронці повинні розслідувати таку "діяльність". Якщо треба - залучити іноземних фахівців", - підсумував він.

Ще 24 червня, коли і відбулася розмова політиків, правлячий бургомістр Берліна Франциска Гіффай засумнівалась у тому, що розмовляє зі справжнім мером української столиці.

Прес-секретар берлінського Сенату Ліза Фрерікс зазначила, що співрозмовник мера виглядав як Кличко, перша чверть години розмови не викликала жодних підозр. Але потім торкнулися тем, які викликали у Гіффай підозру.

"У якийсь момент наш співрозмовник послався на якусь розмову з послом України у ФРН Андрієм Мельником і поцікавився, як ми ставимося до того, що настільки багато українців та українок намагаються обманним шляхом отримати соціальні виплати в Берліні. Він також попросив, щоб німецька влада допомогла повернути в Україну молодих чоловіків, щоб відправити їх на фронт. А остання тема викликала вже здивування: він поцікавився, чи не можемо ми надати Києву консультативну допомогу у проведенні гей-параду. Це здалося більш ніж дивним з огляду на те, що в Україні зараз триває війна. Після цього відеозв'язок обірвався", - зазначила Ліза Фрерікс.

Нагадаємо, Віталій Кличко в інтерв'ю CNN заявив, що гарантувати безпеку кожного мешканця Києва, на жаль, міська влада сьогодні не може. Кожен куточок України, кожне місто та селище знаходяться під загрозою, доки Росія продовжує варварську війну проти нашої країни.