Министр энергетики России получил от СБУ подозрение по двум статьям

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении министру энергетики России Николаю Шульгинову. Как отмечают в спецслужбе, чиновник способствует высшему военно-политическому руководству РФ в обеспечении электроэнергией оккупационных группировок.

По данным следствия, для этого в июле 2022 года фигурант прибыл в временно оккупированный Крым, где анонсировал "присоединение" энергосистемы полуострова к захваченным электростанциям в левобережной части Херсонской области.

"Согласно замыслу российского чиновника соответствующие высоковольтные линии электропередачи функционируют по направлениям "Каховская - Джанкой" и "Каховская - Островская". Таким образом он обеспечивает энергоснабжение военных подразделений и оккупационных администраций России, которые базируются на временно оккупированной территории на юге Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что Шульгинов выполняет задачи Кремля по подключению захваченных украинских энергообъектов к единой энергосистеме страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи вменили ему часть 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и части 1 и 2 статьи 332-1 (нарушение порядка въезда на оккупированную территорию и выезда из нее) Уголовного кодекса.

Напомним также, что в конце января СБУ сообщила о подозрении по той же части 2 статьи 110 "министру угля и энергетики ДНР" Андрею Черткову, ранее занимавшему должность министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области РФ.