Міністр енергетики Росії отримав від СБУ підозру за двома статтями

Служба безпеки України повідомила про підозру міністру енергетики Росії Миколі Шульгінову. Як зазначають у спецслужбі, високопосадовець сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у забезпеченні електроенергією окупаційних угруповань.

За даними слідства, для цього у липні 2022 року фігурант прибув до тимчасово окупованого Криму, де анонсував "приєднання" енергосистеми півострова до захоплених електростанцій у лівобережній частині Херсонської області.

"Згідно з задумом російського посадовця відповідні високовольтні лінії електропередачі функціонують за напрямками "Каховська – Джанкой" та "Каховська – Островська". Таким чином він забезпечує енергопостачання військових підрозділів та окупаційних адміністрацій Росії, які базуються на тимчасово окупованій території на півдні України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, встановлено, що Шульгінов виконує завдання Кремля щодо підключення захоплених українських енергооб’єктів до єдиної енергосистеми країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі інкримінували йому частину 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та частини 1 і 2 статті 332-1 (порушення порядку в’їзду на окуповану територію та виїзду з неї) Кримінального кодексу.

Нагадаємо також, що наприкінці січня СБУ повідомила про підозру за тією ж частиною 2 статті 110 "міністру вугілля та енергетики ДНР" Андрію Черткову, що раніше обіймав посаду міністра енергетики та житлово-комунального господарства Нижегородської області РФ.