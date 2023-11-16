АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Міністр енергетики Росії отримав від СБУ підозру за двома статтями

микола Шульгінов

Служба безпеки України повідомила про підозру міністру енергетики Росії Миколі Шульгінову. Як зазначають у спецслужбі, високопосадовець сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у забезпеченні електроенергією окупаційних угруповань.

За даними слідства, для цього у липні 2022 року фігурант прибув до тимчасово окупованого Криму, де анонсував "приєднання" енергосистеми півострова до захоплених електростанцій у лівобережній частині Херсонської області.

"Згідно з задумом російського посадовця відповідні високовольтні лінії електропередачі функціонують за напрямками "Каховська – Джанкой" та "Каховська – Островська". Таким чином він забезпечує енергопостачання військових підрозділів та окупаційних адміністрацій Росії, які базуються на тимчасово окупованій території на півдні України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, встановлено, що Шульгінов виконує завдання Кремля щодо підключення захоплених українських енергооб’єктів до єдиної енергосистеми країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі інкримінували йому частину 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та частини 1 і 2 статті 332-1 (порушення порядку в’їзду на окуповану територію та виїзду з неї) Кримінального кодексу.

Нагадаємо також, що наприкінці січня СБУ повідомила про підозру за тією ж частиною 2 статті 110 "міністру вугілля та енергетики ДНР" Андрію Черткову, що раніше обіймав посаду міністра енергетики та житлово-комунального господарства Нижегородської області РФ.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов