Министр иностранных дел Японии приедет в Украину

9 сентября министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси посетит Украину и проведет встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом идет речь на сайте МИД Японии.

Во время своего предыдущего визита в Украину Хаяси сказал министру иностранных дел Кулеби, что Япония будет сотрудничать с международным сообществом по внедрению строгих санкций против России и будет оказывать тесную поддержку Украине.

"Мы планируем еще раз повторить это и продолжаем высказывать твердую позицию Японии, что мы стоим вместе с Украиной", - отметил Хаяси.

Сообщается, что Япония запланировала на конец года Японо-украинскую конференцию по содействию экономическому восстановлению, поскольку поддерживает восстановление и реконструкцию Украины.

Кроме того, министр Хаяси как председательствующий на встрече министров иностранных дел G7 призвал как можно больше стран, в том числе стран Глобального Юга, поддержать усилия Украины для достижения справедливого и длительного мира.

Кроме того, во время визита министра будут сопровождаться представители японских компаний. У бизнесменов будет возможность привлечь японские компании для будущей помощи в реконструкции Украины.

Напомним, во время своего выступления на состоявшемся в Киеве в онлайн-формате третьем саммите Международной Крымской платформы премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о готовности оказания Украине помощи в размере до 7 миллиардов долларов США.