Міністр закордонних справ Японії приїде в Україну

9 вересня міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі відвідає Україну та проведе зустріч з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою в Києві.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це йдеться на сайті МЗС Японії.

Під час свого попереднього візиту в Україну Хаясі сказав міністру закордонних справ Кулебі, що Японія співпрацюватиме з міжнародним співтовариством для впровадження суворих санкцій проти Росії та надаватиме тісну підтримку Україні.

"Ми плануємо ще раз повторити це і продовжуємо висловлювати непохитну позицію Японії, що ми стоїмо разом з Україною", - зазначив Хаясі.

Повідомляється, що Японія запланувала на кінець року Японсько-українську конференцію із сприяння економічній відбудові, оскільки підтримує відновлення та реконструкцію України.

Крім того, міністр Хаясі, як головуючий на зустрічі міністрів закордонних справ G7, закликав якомога більше країн, у тому числі країн Глобального Півдня, підтримати зусилля України для досягнення справедливого та тривалого миру.

Крім того, під час візиту міністра супроводжуватимуть представники японських компаній. Бізнесмени матимуть можливість залучити японські компанії для майбутньої допомоги у реконструкції України.

Нагадаємо, під час свого виступу на третьому саміті Міжнародної Кримської платформи, який відбувся в Києві в онлайн-форматі, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про готовність надання Україні допомоги у розмірі до 7 мільярдів доларів США.