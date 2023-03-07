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Минобороны Венгрии признало участие страны в подготовке украинских военных медиков
Министерство обороны Венгрии подтвердило, что страна участвует в подготовке военных медиков из Украины. Об этом сообщает 24.hu.
"В рамках крупнейшей гуманитарной акции в истории Венгрии, Венгрия помогает тем, кто попал в беду, и нуждающимся в помощи. В духе этого мы оказали помощь в лечении раненых украинских солдат, а Вооруженные силы Венгрии также принимают участие в подготовке украинских военных медиков в гуманитарных целях", - отметили в министерстве.
Это заявление было сделано после того, как министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что украинские военные проходят подготовку в Венгрии.
"Венгры тоже помогают – то, что вы об этом не знаете, и то, что распространяет пропаганда, что они не помогают – это одно. Но знаете ли вы, что на их территории проходят подготовку украинские солдаты? Возможно, вы даже не знаете об этом", – сказал Надь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что Венгрия после начала полномасштабной войны РФ против Украины отметилась отказом от предоставления оружия для ВСУ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснял это тем, что в Будапеште не хотят якобы подвергать опасности российских обстрелов венгров на Закарпатье.
Также Венгрия не пропускает через свою территорию грузы с вооружением других государств для Украины.
В ноябре 2022 года Сийярто заявлял, что Венгрия не обучает украинских военных в рамках миссии ЕС и не участвует в ее финансировании.