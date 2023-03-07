Минобороны Венгрии признало участие страны в подготовке украинских военных медиков

Министерство обороны Венгрии подтвердило, что страна участвует в подготовке военных медиков из Украины. Об этом сообщает 24.hu.

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"В рамках крупнейшей гуманитарной акции в истории Венгрии, Венгрия помогает тем, кто попал в беду, и нуждающимся в помощи. В духе этого мы оказали помощь в лечении раненых украинских солдат, а Вооруженные силы Венгрии также принимают участие в подготовке украинских военных медиков в гуманитарных целях", - отметили в министерстве.

Это заявление было сделано после того, как министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что украинские военные проходят подготовку в Венгрии.

"Венгры тоже помогают – то, что вы об этом не знаете, и то, что распространяет пропаганда, что они не помогают – это одно. Но знаете ли вы, что на их территории проходят подготовку украинские солдаты? Возможно, вы даже не знаете об этом", – сказал Надь.

Напомним, что Венгрия после начала полномасштабной войны РФ против Украины отметилась отказом от предоставления оружия для ВСУ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснял это тем, что в Будапеште не хотят якобы подвергать опасности российских обстрелов венгров на Закарпатье.

Также Венгрия не пропускает через свою территорию грузы с вооружением других государств для Украины.

В ноябре 2022 года Сийярто заявлял, что Венгрия не обучает украинских военных в рамках миссии ЕС и не участвует в ее финансировании.