Міноборони Угорщини визнало участь країни у підготовці українських військових медиків

Міністерство оборони Угорщини підтвердило, що країна бере участь у підготовці військових медиків із України. Про це повідомляє 24.hu

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"У рамках найбільшої гуманітарної акції в історії Угорщини, Угорщина допомагає тим, хто потрапив у біду, і тим, хто потребує допомоги. В дусі цього ми надали допомогу в лікуванні поранених українських солдатів, а Збройні сили Угорщини також беруть участь у підготовці українських військових медиків у гуманітарних цілях", - зазначили в міністерстві.

Ця заява була зроблена після того, як міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що українські військові проходять підготовку в Угорщині.

"Угорці теж допомагають – те, що ви про це не знаєте, і те, що поширює пропаганда, що вони не допомагають, – це одне. Але чи знаєте ви, що на їхній території проходять підготовку українські солдати? Можливо, ви навіть не знаєте про це", – сказав Надь.

Нагадаємо, що Угорщина після початку повномасштабної війни РФ проти України відзначилася відмовою від надання зброї для ЗСУ. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пояснював це тим, що в Будапешті не хочуть нібито наражати на небезпеку російських обстрілів угорців на Закарпатті.

Також Угорщина не пропускає через свою територію вантажі з озброєнням від інших держав для України.

У листопаді 2022 року Сіярто заявляв, що Угорщина не навчає українських військових у межах місії ЄС і не бере участі у її фінансуванні.