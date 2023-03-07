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Міноборони Угорщини визнало участь країни у підготовці українських військових медиків
Міністерство оборони Угорщини підтвердило, що країна бере участь у підготовці військових медиків із України. Про це повідомляє 24.hu
"У рамках найбільшої гуманітарної акції в історії Угорщини, Угорщина допомагає тим, хто потрапив у біду, і тим, хто потребує допомоги. В дусі цього ми надали допомогу в лікуванні поранених українських солдатів, а Збройні сили Угорщини також беруть участь у підготовці українських військових медиків у гуманітарних цілях", - зазначили в міністерстві.
Ця заява була зроблена після того, як міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що українські військові проходять підготовку в Угорщині.
"Угорці теж допомагають – те, що ви про це не знаєте, і те, що поширює пропаганда, що вони не допомагають, – це одне. Але чи знаєте ви, що на їхній території проходять підготовку українські солдати? Можливо, ви навіть не знаєте про це", – сказав Надь.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що Угорщина після початку повномасштабної війни РФ проти України відзначилася відмовою від надання зброї для ЗСУ. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пояснював це тим, що в Будапешті не хочуть нібито наражати на небезпеку російських обстрілів угорців на Закарпатті.
Також Угорщина не пропускає через свою територію вантажі з озброєнням від інших держав для України.
У листопаді 2022 року Сіярто заявляв, що Угорщина не навчає українських військових у межах місії ЄС і не бере участі у її фінансуванні.