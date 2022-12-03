Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

На территории Беларуси продолжается накопление войск, но пока угрозы нет

На территории Беларуси продолжается накопление войск, но пока угрозы нет

На территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск, украинские военные готовятся к адекватному реагированию.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВС Украины Сергей Наев .

"Ситуация в Северной операционной зоне является контролируемой. Но, на территории Беларуси продолжается накопление совместной группировки сил РФ и Беларуси. Мы постоянно отслеживаем эту ситуацию, и готовим наши силы к адекватному реагированию. Пока угрозы со стороны Беларуси еще нет", - отметил он.

По его словам, если увеличится военная угроза со стороны Беларуси, предусмотрена помощь дополнительных сил и средств, которыми усилит Генеральный штаб.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны сообщало, что информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяется специально. Такие фейки выгодны России, чтобы посеять панику среди украинцев и дезориентировать силы обороны.

Автор:
Нина Комащенко