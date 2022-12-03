На территории Беларуси продолжается накопление войск, но пока угрозы нет

На территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск, украинские военные готовятся к адекватному реагированию.

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Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВС Украины Сергей Наев .

"Ситуация в Северной операционной зоне является контролируемой. Но, на территории Беларуси продолжается накопление совместной группировки сил РФ и Беларуси. Мы постоянно отслеживаем эту ситуацию, и готовим наши силы к адекватному реагированию. Пока угрозы со стороны Беларуси еще нет", - отметил он.

По его словам, если увеличится военная угроза со стороны Беларуси, предусмотрена помощь дополнительных сил и средств, которыми усилит Генеральный штаб.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны сообщало, что информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяется специально. Такие фейки выгодны России, чтобы посеять панику среди украинцев и дезориентировать силы обороны.