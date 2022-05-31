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На время военного положения руководителей госпредприятий будут назначать без конкурса

На время военного положения руководителей госпредприятий будут назначать без конкурса

На время действия военного положения руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий, а также глав исполнительных органов будут назначать без конкурса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Предусмотрено, что конкурсный отбор руководителей, председателей исполнительных органов и членов наблюдательных советов субъектов государственного сектора экономики на период военного положения не проводится", - написал Мельничук.

По его словам, назначение на должность руководителей и членов набсоветов компаний, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства и стоимость активов которых превышает 200 млн гривен будет происходить после согласования кандидатур Кабмином без проведения конкурса на срок, не превышающий срок действия военного положения и три месяца после его прекращения или отмены.

Напомним, 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил предыдущего главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и назначил на этот пост Юрия Витренко.

За день до этого Кабмин уволил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" от государства в лице Юлии Ковалив, Наталии Бойко и Юлии Свириденко вслед за независимыми директорами, которые подали в отставку в начале сентября.

Формальным поводом для увольнения Коболева стал убыток "Нафтогаза" за 2020 год. Такое кадровое решение правительства вызвало конфликт между Витренко и наблюдательным советом "Нафтогаза", который закончился увольнением всех независимых членов набсовета компании.

Автор:
Степан Крьока