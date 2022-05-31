На час воєнного стану керівників держпідприємств призначатимуть без конкурсу

На час дії військового стану керівників та членів наглядової ради державних підприємств, а також голів виконавчих органів призначатимуть без конкурсу. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Предбачено, що конкурсний відбір керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб'єктів державного сектору економіки на період воєнного стану не проводиться", - написав Мельничук.

За його словами, призначення на посаду керівників та членів наглядових рад компаній, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та вартість активів яких перевищує 200 млн гривень відбуватиметься після погодження кандидатур Кабміном без проведення конкурсу на строк, що не перевищує термін дії військового стану та три місяця після його припинення чи скасування.

Нагадаємо, 28 квітня 2021 року Кабінет міністрів звільнив попереднього голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва та призначив на цю посаду Юрія Вітренко.

За день до цього Кабмін звільнив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" від держави в особі Юлії Ковалів, Наталії Бойко та Юлії Свириденко слідом за незалежними директорами, які подали у відставку на початку вересня.

Формальним приводом для звільнення Коболєва стали збитки "Нафтогазу" за 2020 рік. Таке кадрове рішення уряду викликало конфлікт між Вітренко та наглядовою радою "Нафтогазу", який закінчився звільненням усіх незалежних членів наглядової ради компанії.